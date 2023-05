Aktuelle Umfrage: Die AfD liegt jetzt vor den Grünen

Würde jetzt eine Bundestagswahl stattfinden, käme die AfD auf 16 Prozent. Die Grünen fallen auf 15 Prozent. So schneiden die anderen Parteien ab.

Das Reichstagsgebäude in Berlin. Philipp Znidar/dpa

Die Grünen haben im RTL/ntv-„Trendbarometer“ an Zustimmung verloren und liegen im Parteienvergleich nun hinter der AfD. Wie eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa ergab, büßten die Grünen in der Wählergunst einen Prozentpunkt ein und stehen nun bei 15 Prozent. Die AfD blieb unverändert bei 16 Prozent.

An der Spitze der Parteien stand in der wöchentlichen Erhebung weiter die Union. Sie legte einen Punkt auf 30 Prozent zu. Die SPD verlor einen Punkt und steht nun bei 17 Prozent. Die FDP kam auf 8 Prozent (plus eins). Die Werte für die Linke (4 Prozent) und sonstige Parteien (10 Prozent) blieben im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte für die Erhebung im Auftrag von RTL vom 9. bis 15. Mai 2503 Menschen. Die mögliche Fehlerquote liegt bei 2,5 Prozentpunkten.