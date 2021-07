Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntagnachmittag eine aktuelle Unwetterwarnung für Berlin und Brandenburg herausgegeben. Demnach muss mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen gerechnet werden. Auch Hagel ist möglich.

Am Sonntagnachmittag und Abend rollen die Gewitter auf Berlin zu und bringen teils unwetterartigen Regen mit sich. In kurzer Zeit können 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter fallen.

Der Wind frischt sturmartig mit bis zu 70 km/h auf (8 Beaufort). Von der Uckermark bis zum Oderbruch wird nur geringe Gewitterneigung vorhergesagt. Auch in der Nacht zum Montag sind in der Hauptstadt noch einzelne Gewitter oder kräftige Schauer möglich. Am Montagnachmittag muss erneut mit der Bildung lokaler Gewitter mit teils unwetterartigem Starkregen, Sturmböen und Hagel gerechnet werden.

Allerdings bleibt es am Sonntag und Montag warm. In Berlin und Brandenburg werden vom DWD Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad vorhergesagt.