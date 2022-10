Die US-Amerikanische Rockband Blink-182 hat ein neues Album und eine Welttournee angekündigt. Wie die Band auf Twitter mitteilte, kehrt Tom DeLonge nach sieben Jahren als Bandmitglied zurück. Blink-182 ist somit in Originalbesetzung unterwegs. DeLonge gründete die Band 1992 gemeinsam mit Mark Hoppus und Scott Raynor. Schlagzeuger Travis Barker kam 1998 dazu.

We're coming. Tour's coming. Album's coming. Tom's coming. Tickets on sale Monday. New song "Edging" out Friday. https://t.co/lJmgXqI4ab pic.twitter.com/7y0ZoYTcQc — blink-182 (@blink182) October 11, 2022

Die erste Single „Edging“ soll bereits am Freitag erscheinen. Der Ticketverkauf startet am Montag. Die Band tourt 2023 durch mehrere US-Amerikanische und Südamerikanische Städte. In der zweiten Jahreshälfte sind auch Konzerte in Europa geplant – darunter auch Berlin am 16. September 2023 in der Mercedes-Benz-Arena.

Blink-182 erreichte 1999 mit der „Single All the Small Things“ den internationalen Durchbruch. Das dazugehörige Album „Enema of the State“ wurde fünffach mit Platin ausgezeichnet.