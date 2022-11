Aldi, Lidl & Co.: Viraler Lifehack soll Kassierer langsamer machen

Das Personal im Supermarkt ist beim Kassieren oft so schnell, dass Kunden den Einkauf in Windeseile verstauen müssen. Nun geht ein schamloser Tipp viral.

Das Internet ist voller nützlicher Tipps und Tricks. Besonders die Videoplattform TikTok ist bekannt dafür, dass Nutzer gewitzte Ratschläge mit einem Millionenpublikum teilen. Nun hat ein Amerikaner einen Weg gefunden, den Einkauf – besonders beim Discounter – zu entschleunigen.

Laut dem Nutzer Ciaran Elliott Walms ist die Taktik einfach und zugleich effizient: Während die Einkäufe auf das Band gelegt werden, sollten sie großflächig verteilt werden. So kann das Personal die Artikel nicht schnell abscannen. „Dann hast du Zeit, sie einzutüten, und sie werfen sie nicht nach dir“, erklärt Walms.

Nutzer zwiegespalten: Ist der Tipp hilfreich?

Das Video wurde mehr als 600.000 Mal angesehen, seit es auf der Plattform geteilt wurde. Zahlreiche Nutzer zeigten sich begeistert von dem Tipp. Doch es regt sich auch Widerstand. So kommentierten einige, dass man das Kassenpersonal einfach bitten könne, langsamer zu scannen. Eine deutsche Nutzerin, offenbar selbst Kassiererin, schrieb unter das Video: „So einen Experte hatte ich auch schon an der Kasse – hab dann eben selber alles wieder zusammengeschoben. Der Blick des Kunden – unbezahlbar.“

Die Geschwindigkeit beim Kassieren ist für viele Kunden verblüffend. Die Discounter selbst machen auch kein Geheimnis daraus, dass Mitarbeiter möglichst schnell arbeiten sollen. Besonders bei Aldi soll der Stress an der Kasse für Kunden und Mitarbeiter enorm sein.

Unternehmen fordert Schnelligkeit und Effizienz

Das hat offenbar System. Demnach sei das Personal dazu „angehalten“, so effizient wie möglich zu arbeiten. Nur so könnten die Preise so niedrig gehalten werden. Bei der älteren Kundschaft werde das Tempo allerdings gedrosselt, um Rücksicht zu nehmen, verrieten Angestellte in den sozialen Netzwerken.

Auch das Unternehmen selbst bestätigt auf der Website, dass im Arbeitsalltag Schnelligkeit gefordert ist. So seien die Strichcodes der Eigenmarke besonders gut zum flinken Scannen geeignet. Als Erklärung führt der Lebensmittel-Riese aus: „Bei Aldi Süd geht es an den Kassen vor allem deshalb so schnell voran, weil die Kunden sich das zum einen wünschen und zum anderen es zum Einfach-Prinzip von Aldi Süd gehört, auf schnelle und einfache Prozesse zu setzen.“