Berlin - Wie angekündigt hat die Supermarktkette Aldi am Samstag mit dem Verkauf von Corona-Tests für den heimischen Gebrauch begonnen. Die Nachfrage ist groß. In einer Filiale von Aldi-Nord in Prenzlauer Berg waren die begehrten Test-Kits nach vier Minuten bereits ausverkauft. Ähnlich sah es in einer weiteren Filiale im Bezirk Pankow aus. Wann es wieder Nachschub gibt, ist nicht klar.

Pankow, ein Aldi, die Sonne geht gerade auf. In der Schlange stehen zehn Menschen mit Einkaufswagen. Als sich die Tür um 7 Uhr pünktlich öffnet, schieben sie geduldig in den Markt, die meisten biegen gleich in Richtung Kasse ab. Und das ist klug, denn wer nur eine Runde zu den Brötchen einlegt, geht schon leer aus. Die Pankower Filiale hat nur eine Handvoll Tests zum Verkauf bekommen. Am Abend vorher hatte ein Aldi-Mitarbeiter zu seiner Kollegin gesagt, ihm graue schon vor dem Samstag. Jetzt ist auch klar, warum.

Wann es wieder Nachschub an Selbsttests bei Aldi gibt, ist nicht bekannt

In einer Mitteilung hatte Aldi schon zuvor gewarnt: „Um möglichst vielen Kunden die Möglichkeit zu geben, Selbsttests zu erwerben, ist die Abgabemenge zunächst auf eine Packung pro Kunde begrenzt“. Vorsichtshalber bat das Unternehmen seine Kunden „um Verständnis, sollten die Selbsttests aufgrund der hohen Nachfrage schon am ersten Aktionstag vergriffen sein“.

Dass es aber so schnell geht, verärgert die Kunden. Selbst die Mitarbeiter waren extra angewiesen worden, keine Tests zu kaufen. In einer weiteren Pankower Filiale war erst am Freitagabend klar gewesen, dass überhaupt eine Mini-Lieferung kommt.

Auch in dieser Filiale sind die 20 gelieferten Tests innerhalb von zehn Minuten ausverkauft. Kunden sind verärgert. Ein Ehepaar wollte die Tests kaufen, um beim Verwandtenbesuch sicherer zu sein. Ein vergleichbares Angebot gebe es bisher nicht, sagen sie. Jetzt wollen sie weitere Läden abklappern.

Fünf Tests in einer Packung kosten 24,99 Euro

In einer weiteren Filiale von Aldi-Nord in Prenzlauer Berg waren die begehrten Test-Kits bereits nach vier Minuten ausverkauft. Wann es wieder Nachschub gibt, wurde in der Aldi-Filiale nicht mitgeteilt. Fünf Tests in einer Packung kosten 24,99 Euro. Erhältlich waren die Tests in der Filiale in Prenzlauer Berg ausschließlich bei den Kassiererinnen.

15 Minuten vor der Öffnung des Ladens bildete sich bei Minusgrad hier bereits eine Schlange. Nachdem das Geschäft um 7 Uhr seine Pforten geöffnet hatte, gingen fast alle Kunden mit leeren Einkaufswagen direkt an die beiden Kassen und kauften die begehrten Tests. Pro Einkauf wurde ein Testkit herausgegeben. Bereits um 7.04 Uhr war bereits wieder Schluss, alle Tests waren verkauft. Auf Nachfrage eines Kunden, ob und wann es Nachschub geben wird, hieß es, dazu wolle, könne, dürfe und werde man sich nicht äußern.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte vor vier Wochen die Medizinprodukte-Abgabeverordnung geändert. Damit dürfen Selbsttests seit dem 2. Februar 2021 auch in Drogerien, im Einzelhandel oder beim Discounter verkauft werden. Bei dem bei Aldi verkauften Selbsttest handelt es sich um das Produkt Aesku.Rapid. Nach Packungsangaben soll der SARS-CoV-2 Rapid Test ein „hochpräziser Antigen-Test“ sein, der bereits nach 15 Minuten ein Ergebnis liefern soll. Die Handhabung sei „einfach“, für ein Testergebnis „ein Nasenabstrich in nur 2,5 Zentimeter“ nötig.

Transparenzhinweis: Der Eigentümer des Berliner Verlags, Holger Friedrich, ist Mitglied des Aufsichtsrats der Rostocker Firma Centogene, einer Rare Disease Company.