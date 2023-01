Anklage nach Todesschuss: Alec Baldwin drohen fünf Jahre Haft Der Hollywood-Star muss sich nach dem Tod einer Kamerafrau bei den Dreharbeiten zu dem Western „Rust“ vor Gericht verantworten. dpa

US-Schauspieler Alec Baldwin hat die Schuld an dem fatalen Unfall stets von sich gewiesen. dpa/Alec Tabak

Santa Fe -Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico hat gegen den Schauspieler Alec Baldwin (64) nach einem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau bei einem Western-Filmdreh Anklage erhoben. Die Behörde reichte die Klage offiziell beim Gericht in Santa Fe ein.