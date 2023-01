Alec Baldwin soll nach Todesschuss bei Western-Dreh angeklagt werden Im Oktober 2021 starb eine Kamerafrau bei einem Filmdreh mit Alec Baldwin durch einen Schuss. Nun sollen Baldwin und eine Waffenmeisterin dafür strafrechtlich belangt werden. dpa

Wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt: Alec Baldwin AP/Seth Wenig

Los Angeles -Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico will gegen den Schauspieler Alec Baldwin nach einem Todesschuss bei einem Western-Filmdreh Anklage erheben. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Auch die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed muss sich vor Gericht verantworten. Beide sollen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft.