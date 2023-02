Alessandro Schuster über seine Teenager-Jahre vor der Kamera Die Zuschauer haben ihn vor der Kamera aufwachsen sehen: Jung-Schauspieler Alessandro Schuster hat mit seinen 20 Jahren schon bei rund 30 Film- und Fernsehpr... dpa

Berlin -Die Zuschauer haben ihn vor der Kamera aufwachsen sehen: Jung-Schauspieler Alessandro Schuster hat mit seinen 20 Jahren schon bei rund 30 Film- und Fernsehprojekten mitgewirkt. „Ich bin manchmal selbst ganz überrascht, wenn ich feststelle, dass ich tatsächlich schon seit acht Jahren vor der Kamera stehe. Das ist ja eine Zeitspanne, in der schon einiges passiert in meinem Alter“, sagte der Berliner der dpa. In dem neuen Dominik-Graf-Film „Gesicht der Erinnerung“, der am Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten läuft, spielt Schuster einen Mann um die 20, der eine wilde Liebe mit einer Frau Mitte 30 (Verena Altenberger) erlebt. Das TV-Publikum kennt ihn auch als Filmsohn der Dresdner „Tatort“-Kommissarin Karin Gorniak.