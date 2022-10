Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat angekündigt, gemeinsam mit Russland Streitkräfte aus seinem Land in die Ukraine zu schicken. Damit würde Belarus mit in den Krieg eintreten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Montag.

„Wir haben beschlossen, einen regionalen Verbund der Russischen Föderation und der Republik Belarus aufzustellen“, sagte Lukaschenko am Montag laut der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Beta, ohne allerdings Angaben zu deren Standort zu machen.

Ukraine plane laut Lukaschenko Angriff auf Belarus

Der Ukraine warf er vor, einen Angriff auf Belarus vorzubereiten, weshalb diese Entscheidung nun getroffen worden sei. „Ich habe es schon gesagt, dass die Ukraine heute nicht nur über Angriffe auf das Territorium von Belarus diskutiert, sondern diese auch plant“, wurde Lukaschenko zitiert.

Lukaschenko steht seit der Invasion in die Ukraine fest an der Seite von Kreml-Chef Wladimir Putin.