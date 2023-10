Der deutsche Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev soll eine Geldstrafe von 450.000 Euro zahlen. Am 2. Oktober wurde gegen den 26-Jährigen auf Antrag der Berliner Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl erlassen. Das teilte eine Sprecherin der Berliner Strafgerichte am Dienstag mit. Im Mai 2020 soll der Profisportler in Berlin während eines Streits „eine Frau körperlich misshandelt haben“, so die Sprecherin.



Gegen Zverev wurde eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 5000 Euro festgesetzt. Der Sportler legte gegen den Strafbefehl Einspruch ein. Das Amtsgericht Tiergarten werde nun die Verfahrensbeteiligten erneut anhören. Aller Voraussicht nach werde dann ein Hauptverhandlungstermin festgelegt. Die Frau hat sich dem Verfahren als Nebenklägerin angeschlossen.

Alexander Zverev weist Vorwürfe wegen Körperverletzung zurück

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für Zverev die Unschuldsvermutung. Darauf wies auch das Gericht in seiner Mitteilung hin. Zverev weist den Vorwurf zurück und hat Einspruch eingelegt.

Auf X teilten seine Anwälte mit, dass die Vorwürfe der Frau durch ein rechtsmedizinisches Gutachten widerlegt worden seien. Aus rechtsmedizinischer Sicht „bestehen erhebliche Ungereimtheiten“, wurde der Arzt zitiert, der das forensische Gutachten erstellt hat. Das Strafbefehlsverfahren leide „unter schwersten Verfahrensverstößen“. Zverev werde dagegen mit „allen Mitteln“ vorgehen, hieß es in einer Pressemitteilung der Rechtsanwälte. (mit dpa)

