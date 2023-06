Alexanderplatz: Mann tritt anderem den Zahn aus

Zwei Männer geraten in einer S-Bahn wegen lauter Musik in Streit. Plötzlich tritt einer dem anderen mit dem Fuß ins Gesicht.

Ein Mann hat in der Nacht zu Dienstag einen anderen Mann in einer Berliner S-Bahn angegriffen und verletzt. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, gerieten die Männer gegen 0.30 Uhr in Streit, nachdem einer der beiden zu laut Musik gehört haben soll.

Der 25-jährige Mann trat dem 37-Jährigen daraufhin mit dem Fuß ins Gesicht, sodass dieser einen Schneidezahn verlor. Am Bahnhof Alexanderplatz stiegen beide Männer aus und bedrohten sich gegenseitig mit Glasflaschen.

Bundespolizisten beendeten die Auseinandersetzung und leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen den 25-Jährigen ein. Auch der 37-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung verantworten.