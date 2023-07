Alexanderplatz: Polizeihundeführer retten Frau das Leben

Polizisten einer Hundeführer-Einheit haben am späten Mittwochabend eine Frau in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin-Mitte reanimiert. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen 23 Uhr befanden sich die zwei Polizisten am Alex, als sie über eine bewusstlose Frau vor einem Kino in der Rathenaustraße informiert wurden. Vor Ort konnten die beiden Beamten weder Atem noch Puls bei der Frau feststellen. Sie begannen mit der Herzdruckmassage und Atemspenden.

Kurz darauf trafen Sanitäter eines ebenfalls alarmierten Rettungswagen ein und übernahmen die Wiederbelebungsmaßnahmen. Die 30-jährige Frau erlangte ihre Vitalfunktionen zurück und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen zufolge war die Frau plötzlich zusammengebrochen und blau angelaufen. Die Polizei geht derzeit nicht von einer Straftat aus.

