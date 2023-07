Alexanderplatz: Betrunkener bedroht Frau mit Messer

Ein Polizeiwagen parkt vor der Wache am Alexanderplatz in Berlin-Mitte.

Ein Polizeiwagen parkt vor der Wache am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Andreas Gora/Imago Images

Ein Betrunkener hat am Mittwochmittag auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte eine Frau mit einem Messer bedroht. Die 45-Jährige saß nach Polizeiangaben gegen 12.30 Uhr auf einer Bank am Alex und telefonierte, als der Mann sie aufforderte, das Telefonat zu beenden. Als die Frau die Aufforderung ignorierte, zog der Mann ein Messer aus der Tasche und deutete Stich- und Schnittbewegungen in Richtung des Oberkörpers der Frau an.

Polizisten bemerkten den Vorfall und konnten den Mann entwaffnen. Niemand wurde verletzt. Der Mann wurde festgenommen. Bei einer Blutentnahme stellte sich heraus, dass der 41-Jährige alkoholisiert war.