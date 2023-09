Berlin -Ein Mann mit einer Stichverletzung hat sich am Montagabend auf eine Polizeiwache am Berliner Alexanderplatz geschleppt. Die Beamten riefen daraufhin sofort einen Notarzt, wie ein Sprecher des Berliner Lagezentrums sagte. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, seine Verletzung aber nicht lebensbedrohlich.

Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben mehrere Tatverdächtige fest. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.