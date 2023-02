Alexanderplatz: Rollerfahrer bei Alleinunfall verunglückt

In Berlin-Mitte ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Ursache des Unglücks ist derzeit unklar.

Einsatzkräfte am Unfallort in Berlin-Mitte. Morris Pudwell

Donnerstagnacht ist es in Berlin-Mitte auf der Kreuzung Stralauer Straße/ Alexanderstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor Mitternacht verunfallte der Fahrer eines Motorrollers.

Nach einem Bericht von vor Ort wurde der Mann von einem Ersthelfer und Notfallsanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Über die schwere der Verletzung ist bisher nichts bekannt. An dem Roller entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt nun zu der Unfallursache. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten keine widrigen Wetterbedingen wie Glätte oder Regen.