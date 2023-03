Alexanderplatz: Tasche mit Müll sorgt für Sperrung Gegen 18 Uhr wird eine verdächtige Tasche am Alex entdeckt. Die Polizei sperrt alles ab, Straßenbahnen werden umgeleitet. Gut eine Stunde später gibt es Entwarnung. dpa

Der Bahnhof Alexanderplatz: Hier gab es am Freitagabend eine fast einstündige Sperrung. Christoph Soeder/dpa

Berlin -Ein verdächtiger Gegenstand hat zu einer vorübergehenden Sperrung am Bahnhof Alexanderplatz in Berlin geführt. Laut einem Polizeisprecher war gegen 18 Uhr am Freitagabend eine Tasche entdeckt worden. Spezialkräfte der Bundespolizei hätten diese dann untersucht.