Alexanderplatz: BVG-Tram stößt mit Person auf E-Scooter zusammen

Eine Tram der Linie M5 ist am Donnerstag gegen 12 Uhr am Alexanderplatz mit einer Person auf einem E-Scooter zusammengestoßen. Die Tram kreuzte stadtauswärts die Alexanderstraße, als der Unfall passierte. In der Tram behandelten nach Informationen der Berliner Zeitung Rettungskräfte zwei Fahrgäste.

Die Straßenbahn blieb auf der Alexanderstraße stehen, dadurch staute sich der Verkehr auf der Alexanderstraße und der Karl-Marx-Allee etwa eine halbe Stunde lang. Die Person auf dem E-Scooter blieb anscheinend unverletzt.