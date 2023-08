Ein Mensch ist am Mittwochabend bei einem Unfall mit einer Tram am Berliner Alexanderplatz verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Person gegen 20.30 Uhr von einer Straßenbahn erfasst. Rettungskräfte wurden alarmiert und brachten den Verletzten oder die Verletzte in ein Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Die BVG-Tramhaltestelle wurde zeitweise gesperrt und der Tramverkehr umgeleitet. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei ermittelt.