Alexanderstraße: Heftiger Zusammenstoß zwischen E-Roller-Fahrer und Auto

In Berlin-Mitte kam es gegen 22.50 Uhr am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach einem Bericht von vor Ort stießen ein E-Roller-Fahrer und ein Autofahrer heftig zusammen, als dieser gerade einen Fußgängerübergang überfuhr. Der E-Roller-Fahrer soll dabei auf die Frontscheibe des Wagens geschleudert worden sein. Nach dem Aufprall blieb der E-Roller-Fahrer schwer verletzt auf der Straße liegen. Die Alexanderstraße war aufgrund des Unfalls in Richtung Karl-Marx-Allee bis in den frühen Morgen gesperrt.

