Alkohol: Weniger Brandenburger Kinder im Krankenhaus

Potsdam -In der Corona-Pandemie sind in Brandenburg weniger Kinder und Jugendliche nach Alkoholmissbrauch ins Krankenhaus gekommen. Nach den jüngsten Zahlen mussten im Jahr 2021 genau 381 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren stationär behandelt werden, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Das waren rund 3 Prozent weniger als im ersten Corona-Jahr 2020, als 394 Betroffene mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus kamen. Im Jahr 2019 vor Corona hatten sich noch 524 Kinder und Jugendliche in den Rausch getrunken.