Auf TikTok und Instagram trendet das Durchfallmittel Elotrans als vermeintliches Wundermittel gegen Kater. Eigentlich ist das Medikament in Pulverform zur Einnahme für Durchfallpatienten gedacht. Wie eine Recherche des Spiegels zeigt, trägt jedoch offenbar auch die zweideutige Werbebotschaft des Herstellers dazu bei, dass es zu Versorgungsproblemen mit dem Medikament kommt.

Instagram-Posts des Herstellers Stada zeigen Memes, in denen suggeriert wird, dass das Mittel gegen die Nachwirkungen eines übermäßigen Alkoholkonsums eingesetzt werden könne. Ein Meme betitelt das Bild eines verzweifelten Kindes in einer Rutsche mit den Spruch: „Ins Wochenende rutschen ohne Elotrans“. Ein weiterer Post zeigt eine überraschte junge Frau mit der Überschrift: „Wenn du erfährst, dass Elotrans eigentlich für Durchfall ist“.

Im Netz schwören viele Nutzer auf das Medikament. „Selbst nach 7 Maß Bier und gefühlt 25 Schnäpsen und dem Verlust sämtlicher motorischer Fähigkeiten hilft es perfekt. Einfach vor dem Schlafen einnehmen und ich empfehle dazu noch 0,5 bis 1 Liter Wasser nachtrinken und dann gemütlich ins Bett“, erklärt ein User. Er habe sich am nächsten Morgen theoretisch fit genug gefühlt, um Sport zu machen.

Eine andere TikTok-Nutzerin will das Durchfallmittel gemeinsam mit ähnlichen Medikamenten begeistert als Wunderwaffe gegen Kater vorstellen. Doch sie sagt: „Elotrans war leider schon ausverkauft!“

Wie gut hilft Elotrans wirklich?

Tatsächlich klagen Apotheken laut dem Bericht über Lieferengpässe und Knappheiten bei dem Durchfallmittel. So könnten echte Durchfallpatienten wegen des Hypes in den sozialen Netzwerken nicht mehr an das Medikament kommen.

Es handelt sich bei Elotrans um eine Elektrolytlösung. Ähnlich wie bei Durchfall löst übermäßiger Alkoholkonsum einen Elektrolytmangel aus, etwa von Kalium oder Natrium. Doch wie gut kann Elotrans wirklich als Wundermittel gegen Kater helfen?

Die Apothekerin und stellvertretende Pressesprecherin der Bundesapothekerkammer, Dr. Ursula Sellerberg, erklärt gegenüber dem Spiegel: „Es gibt keine Happy Pills, die verhindern, dass man am nächsten Morgen einen Kater hat, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat.“ Dennoch ließen sich Symptome abmildern, räumt Sellerberg ein. Füllt man Elektrolyte frühzeitig wieder auf, könne der Kater am folgenden Morgen milder ausfallen.