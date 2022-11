Mehrere Alkoholraser in Berlin: Verkehrsunfall und illegales Rennen

In Reinickendorf fuhr ein berauschter 33-Jähriger in den Gegenverkehr. In Nikolassee geriet ein illegales Straßenrennen außer Kontrolle.

Betrunkene Autofahrer haben in der Nacht zum Sonntag an mehreren Orten in der Hauptstadt für Chaos gesorgt. In Berlin-Reinickendorf verursachte ein alkoholisierter 33-Jähriger einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, der Fahrer selbst wurde an Kopf und Armen verletzt.

Polizeiangaben zufolge war der Mann gegen 0.15 Uhr mit seinem VW in der Reginhardtstraße unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und dort frontal gegen einen geparkten Wagen prallte. Fünf Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, der Fahrer selbst wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Atemalkoholmessung ergab dort zwei Promille.

Im Südwesten der Stadt, auf der Lindenthaler Allee in Berlin-Nikolassee, kamen ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger nach einem mutmaßlichen illegalen Rennen von der Fahrbahn ab. Laut Zeugenaussagen rasten die beiden BMW-Fahrer gegen 2.10 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve und verloren dabei die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Beide blieben weitestgehend unverletzt, lediglich einer der berauschten Männer klagte anschließend über Schwindelgefühle. Gegen die Alkoholraser wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.