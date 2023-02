Alkoholverbot am Ballermann wird ausgeweitet: 3000 Euro Strafe drohen

Auf Mallorca werden das Alkoholverbot und weitere Benimmregeln für Touristinnen und Touristen sowie Club-Betreiber ausgeweitet. Einem Bericht der Mallorca Zeitung zufolge gelten die strengen Richtlinien ab dem 1. April auch auf der Bierstraße und im Gebiet rund um den Megapark. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu 3000 Euro. Das hat dem Bericht nach kürzlich die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca beschlossen.

Die Benimmregeln, welche die exzessiven Partys der Urlauber eindämmen sollen, gelten bislang an der gesamten Playa de Palma. Ausgeweitet wird das Alkoholverbot nun auch auf den Carrer Miquel Pellisa, besser bekannt als Bierstraße, den Carrer Missió de San Diego, den Carrer del Llaüt sowie die Meerespromenade Carretera de s'Arenal – also das Gebiet vom Megapark bis zum Dino-Minigolf.

In diesen Zonen ist die Werbung für Alkohol, Aktionen wie Flatrate-Saufen und der Verkauf von Alkohol auf offener Straße verboten. Zudem müssen Bars und Diskotheken in diesem Bereich ihre Außenbereiche von der Straße deutlich abtrennen und benötigen getrennte Ein- und Ausgänge, um Menschenansammlungen zu vermeiden. In der Hauptsaison vom 1. April bis zum 1. Oktober soll es hier dem Bericht zufolge vermehrt zu Kontrollen kommen.