Gefangen in 350 Metern Höhe: Kinder nach Seilbahn-Drama in Pakistan gerettet (Video)

In einer dramatischen Bergungsaktion haben Rettungskräfte in Pakistan am Dienstag alle acht Menschen aus einer in Hunderten Metern Höhe hängenden Seilbahn-Gondel gerettet. Wie Bilal Faizi von den pakistanischen Rettungskräften am Abend mitteilte, konnten die sechs Schüler sowie zwei Erwachsene in einem den ganzen Tag über dauernden Einsatz wohlbehalten geborgen werden. „Die beiden Erwachsenen waren die letzten, die gerettet wurden“, sagte Faizi.

Die Insassen hatten sich gegen 7 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ) mit der Seilbahn über einem Tal der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes befunden. Auf der Mitte des Weges über dem Allai Tal blieb die Gondel in etwa 350 Metern Höhe plötzlich stecken.

Zahlreiche Helfer und Militärhubschrauber waren den ganzen Tag über im Einsatz, um die sechs Kinder und zwei Erwachsenen aus ihrer Notlage zu befreien. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Aktion jedoch unterbrochen. Am Abend hangelten sich Helfer aus der Region dann nach enger Rücksprache mit dem Militär mit Vorrichtungen an dem Draht zur Gondel vor und befreiten die restlichen Insassen, wie Videos in den sozialen Medien zeigten.

Pakistan: Zehn Menschen sterben nach Gondel-Absturz 2017

„Mit Erleichterung habe ich erfahren, dass alle Kinder erfolgreich und sicher gerettet wurden. Großartige Teamarbeit des Militärs, der Rettungsdienste, der Bezirksverwaltung und der örtlichen Bevölkerung“, schrieb der geschäftsführende Premierminister Anwaarul Haq Kakar kurz zuvor auf X, ehemals Twitter.

Riskante Rettungsaktion aus einer Seilbahn in Pakistan: Schüler und Erwachsene stecken in einer Gondel fest. Diese baumelt 300 Meter über einer Schlucht – ein Drahtseil ist gerissen.



Nach elf Stunden konnte das Militär die ersten Kinder retten. pic.twitter.com/JGSeR8G9yp — DW Deutsch (@dw_deutsch) August 22, 2023

In den bergigen Regionen Pakistans sind Seilbahnen oft die einzige Möglichkeit, um entlegene Dörfer zu erreichen. Beim Absturz einer Gondel 2017 in der Nähe der Hauptstadt Islamabad kamen zehn Menschen ums Leben.