Die Diskussion um hohe Gehälter für Chefposten beim rbb geht weiter. Mittlerweile hat die Geschäftsleitung den Mitarbeitern die Gehälter der außertariflich beschäftigten Führungskräfte verraten. Die Liste wurde nur hausintern verschickt, der Berliner Zeitung liegt sie vor. Der rbb bestätigte auf Anfrage, dass die Liste echt ist. Sprecherin Stefanie Tannert: „Das PDF ‚Zur Vergütung der außertariflich Beschäftigten‘ wurde am 19. August 2022 im rbb-internen Intranet veröffentlicht.“

Die Veröffentlichung sei „im Zuge der Transparenz-Bemühungen“ erfolgt und „von der Geschäftsleitung initiiert.“ Aufgeführt sind hier 24 Mitarbeiter des rbb, die außertariflich beschäftigt sind. Enthalten ist jeweils die „Voraussichtliche Jahresvergütung“ (VJ) 2022 und zusätzlich die „Leistungsorientierte Vergütung“ (LV) 2021/ 2022. Zuvor waren bereits die Gehälter der Geschäftsleitung veröffentlicht worden. Der rbb hatte kürzlich über das interne Schreiben berichtet. Die einzelnen Posten mit den jeweils dazugehörigen Gehältern wurden aber nicht en détail genannt.

Das verdient die Führungsriege des rbb Leitung Contentbox Information/ Chefredaktion: 162.280 Euro (VJ) und 23.760 Euro (LV)

Leitung Contentbox Kultur: 177.493,75 Euro (VJ) und 23.625 Euro (LV)

Leitung Contentbox Gesellschaft: 152.137,50 Euro (VJ) und 16.875 Euro (LV)

Leitung Contentbox Sport (stellv. Programmdirektorin): 162.280 Euro (VJ) und 14.760 Euro (LV)

Leitung Programmanagement: 147.066,25 Euro (VJ) und 18.920 Euro (LV)

Leitung Programmressourcen: 141.995 Euro (VJ) und 19.950 Euro (LV)

Leitung HA Personal (stellv. Verwaltungsdirektorin): 162.280 Euro (VJ) und 25.200 (LV)

Leitung HA Finanzen: 152.137,50 Euro (VJ) und 15.188 Euro (LV)

Leitung HA Gebäudemanagement: 152.137,50 Euro (VJ) und 19.201 Euro (LV)

Leitung HA Medienproduktion: 152.137,50 Euro (VJ) und 21.938 Euro (LV)

Leitung HA Distribution: 134.185,28 Euro (VJ) und 21.527 Euro (LV)

Leitung Mediensysteme und IT: 85.911,67 Euro (VJ) und 21.855 Euro (LV)

Leitung Prozess- und Innovationsmanagement CNC: 136.741,19 Euro (VJ) und 14.156 Euro (LV)

Leitung rbb24 Magazine: 136.741,19 Euro (VJ) und 14.156 Euro (LV)

Leitung Regionalstudio Frankfurt/ Oder: 136.923,75 Euro (VJ) und 13.978 Euro (LV)

Leitung Regionalstudio Cottbus: 136.923,75 Euro (VJ) und 14.158 Euro (LV)

Leitung Politische Talkformate: 141.994,98 Euro (VJ) und 9.450 Euro (LV)

Leitung rbb24 Inforadio und Digital: 136.741,19 Euro (VJ) und 13.145 Euro (LV)

Leitung radioeins: 147.066,25 Euro (VJ) und 12.325 Euro (LV)

Leitung rbbKultur Radio: 141.995 Euro (VJ) und 11.785 Euro (LV)

Leitung Unit Landeswellen, Musik & Events: 147.066,25 Euro (VJ) und 14.869 Euro (LV)

Leitung Herstellungs- und Etatmanagement: 136.741,19 Euro (VJ) und 12.134 Euro (LV)

Leitung Personalmanagement: 141.741 Euro (VJ), keine Zielvereinbarung, da in 2021 kein AT-Vertrag

Leitung Personalstrategie und- entwicklung: 127.649,50 Euro (VJ), keine Zielvereinbarung, da in 2021 kein AT-Vertrag.

Die höchste tarifliche Vergütung im rbb beträgt aktuell in der Vergütungsgruppe A9 135.392 Euro.

„Ein großes Missverständnis in der Berichterstattung“

Die Kombination von hohen Gehältern plus variabler Vergütung für Führungskräfte beim rbb soll in diesem Zusammenhang bald der Vergangenheit angehören. Man habe mit der Entscheidung auch „ein Zeichen setzen“ setzen wollen, hatte Dorette König, Vorsitzende des Verwaltungsrats beim rbb, kürzlich mitgeteilt. Für bestehende Verträge bedürfe dies nun „vertraglicher Vereinbarungen“. Weiter hieß es, der Verwaltungsrat nehme „das Angebot der außertariflich Beschäftigten im rbb gern an, mit ihnen schnell die Umsetzung sicherzustellen“.

rbb-Chefredakteur David Biesinger hatte am 10. August in der rbb24 Abendschau gesagt, er bekomme keine Boni, das sei „ein großes Missverständnis in der Berichterstattung“. Biesinger sagte weiter: „Es gibt im rbb für Führungskräfte ab einer gewissen Führungsverantwortung leistungsabhängige Gehaltsanteile. Das heißt, (…), ein Teil meines Gehalts, und auch von anderen Führungskollegen, wird garantiert ausbezahlt. Ein anderer Teil nur dann, wenn Ziele (…) auch erreicht werden. Und das ist was anderes als irgendwelche beliebigen Boni.“

Hagen Brandstäter, bisheriger stellvertretender Intendant und aktuell geschäftsführender Nachfolger von Schlesinger, hatte im Brandenburger Landtag ebenfalls gesagt, es habe innerhalb des rbb kein Bonussystem gegeben. Als Programmdirektor Schulte-Kellinghaus in der rbb24 Abendschau gefragt wurde, ob es Boni für das Erreichen von Einsparzielen wie etwa Kürzungen beim Personal gegeben habe, antwortet er: „Ja klar.“