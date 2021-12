Neckarsulm - Weil sie womöglich Erdnüsse enthalten, hat der Hersteller Rosinen mit Schokoladenüberzug von Kaufland zurückgerufen. Das betroffene Produkt K-Classic Schoko Rosinen in Vollmilchschokolade 200 g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Juli 2022 und Lot-Nummer E06210705D wurde nach Angaben vom Montag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft. „Kunden, die nicht allergisch auf Erdnüsse reagieren, können das Produkt bedenkenlos verzehren“, teilte Kaufland mit Sitz in Neckarsulm mit. Das Produkt könne in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Der Hersteller Encinger SK entschuldige sich.