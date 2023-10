Alnatura ruft Kichererbsen zurück: Mögliche Glasfremdkörper

Darmstadt -Wegen einer möglichen Gefahr durch Glasfremdkörper in einzelnen Gläsern hat der Bio-Händler Alnatura eine Charge von Kirchererbsen im Glas zurückgerufen. Konkret handele es sich um Alnatura Kichererbsen im Glas 330 g mit der Chargennummer/Lotnummer L0322/14 mit Haltbarkeitsdatum 31.12.2026, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glasfremdkörper in einzelnen Gläsern der genannten Charge befänden.

Alle Gläser mit der betroffenen Charge seien bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen worden. Kundinnen und Kunden, die das Produkt mit der genannten Chargennummer zu Hause hätten, bat das Unternehmen, dieses nicht zu verzehren und zurückzubringen, sie erhielten Ersatz. Es werde intensiv geprüft, wie das Glas in das Produkt gelangen konnte, um einen solchen Vorfall künftig noch sicherer ausschließen zu können.

Betroffen von dem Rückruf seien die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein.