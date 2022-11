Alter Flughafen Schönefeld: Letztes Terminal vor dem Aus

Der Schönefelder Flughafen beziehungsweise das Terminal 5 am BER hat wohl endgültig ausgedient. Während der Corona-Pandemie kam der Luftverkehr beinahe zum Erliegen. Die letzten Passagiere wurden Anfang des Jahres 2021 an dem Terminal abgefertigt. Am Freitag könnte der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft die Schließung des Gebäudes festlegen.

Laut einem Bericht des RBB hatte der damalige Geschäftsführer des Flughafens Bedenken, den Terminal komplett aufzugeben. „Wir werden das Terminal T5 sicher noch zehn Jahre, vielleicht länger benötigen“, sagte Lütke Daldrup damals noch. Immerhin kann der Standort mehrere Millionen Passagiere pro Tag abfertigen.

Inbetriebnahme würde sich nicht rechnen

Nach dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen, ging es für die deutsche Luftfahrt wieder bergauf. Trotzdem rechnen die Betreiber nicht damit, dass die Passagierzahlen deutlich ansteigen werden und Terminal 5 einen Nutzen haben wird.

Die jährlichen Kosten belaufen sich laut dem Bericht auf 25 Millionen Euro, die durch eine Stilllegung leicht eingespart werden können. Sollte der Terminal noch einmal saniert werden, müssten etwa 140 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Mit einer möglichen Fertigstellung rechnet die Fluggesellschaft nicht vor dem Jahr 2026. 2030 müsste der Standort aufgrund der Rechtslage wieder schließen, weil sich die Abfertigung der Passagiere auf den BER konzentrieren soll. Pläne, für den weitere Nutzungsmöglichkeiten gibt es derzeit nicht.

Sommer: Lange Warteschlagen am BER, tausende Koffer verloren

Zum Start der Sommerferien in Berlin und Brandenburg rechnete die Pilotenvereinigung Cockpit mit einer erheblichen Geduldsprobe für viele Reisende am Flughafen BER. Wie andere Flughäfen in Deutschland dürfte auch der BER große Probleme damit haben, die Vielzahl an Urlaubern zu bewältigen, sagte Cockpit-Vorstand Matthias Baier damals gegenüber dem Inforadio des RBB.

In der Pandemie sei zu viel Personal abgebaut worden. „Hier müssen wir wieder zurück zu einem arbeitsfähigen System, wir brauchen Puffer in dem System“, forderte Baier.

Im September waren im Keller des Hauptstadtflughafens nach eigenen Angaben noch rund 3000 Koffer von Reisenden von den chaotischen Sommertagen liegengeblieben. (Mit dpa.)