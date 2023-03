Ältere Menschen hatten seltener Verkehrsunfälle als Jüngere Ältere Menschen fahren nicht mehr regelmäßig zur Arbeit und nehmen auch sonst seltener als Jüngere im Auto oder Fahrrad am Straßenverkehr teil. Dennoch sind ... dpa

Wiesbaden -Ältere Menschen waren im Jahr 2021 - gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung - seltener in Verkehrsunfälle verstrickt als jüngere. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, waren in dem Jahr 66.812 Menschen ab 65 Jahren an Unfällen mit Personenschaden beteiligt. Das waren 14,5 Prozent aller Unfallbeteiligten. Der Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und mehr lag dagegen bei 22,1 Prozent.