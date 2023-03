Ältere Passagiere: Flughäfen müssen sich umstellen Sie haben viel Zeit, oft genügend Geld, aber womöglich besondere Bedürfnisse: Wie Flughäfen sich auf ältere Reisende einstellen sollten. dpa

PRODUKTION - Mit der Alterung der Gesellschaft wächst der Anteil älterer Passagiere. Flughäfen müssen sich darauf einstellen. Oliver Berg/dpa

Genf -Flughäfen sollten sich einer Analyse zufolge stärker auf die Bedürfnisse älterer Reisender einstellen. SITA, ein IT-Dienstleister der Luftverkehrsbranche, sieht dies als einen von zwölf Megatrends, die die Industrie in den nächsten zehn Jahren beschäftigen werden. „Ältere brauchen öfter so etwas wie Servicedienste, Hilfe bei der Routenplanung, beim Gepäck und der Mobilität am Flughafen“, sagte Sumesh Patel, der sich mit den Trends beschäftigt und bei SITA für die Region Asien-Pazifik zuständig ist, der Deutschen Presse-Agentur. „Die gute Nachricht ist, dass die älteren Reisenden heutzutage mit neuer Technologie und Smartphones sehr vertraut sind.“