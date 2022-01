Berlin - Von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner ist ein altes Video aus dem Wahlkampfsommer aufgetaucht, in dem er Ungeimpften umfangreiche Versprechen macht. Lindner wird von einem Borussia-Dortmund-Fan angesprochen, der sagt, er habe seine Mitgliedschaft beim BVB gekündigt. Er fühle sich als Ungeimpfter von seinem Fußballverein diskriminiert. Darauf kommt Lindner auf den Mann zu und macht ein Wahlkampfversprechen. Der FDP-Chef wird von einer Gruppe gefilmt, als er zu dem Mann sagt: „Da können Sie zur FDP kommen. Wir sind nämlich der Auffassung, dass Ungeimpfte nicht diskriminiert werden.“

Und führt aus: „Meine Meinung ist: In einer Gesellschaft, wo so viele geimpft sind, kann der Ungeimpfte sich höchstens selbst gefährden. Deshalb sollen auch im Herbst Ungeimpfte zum Beispiel in die Gaststätte gehen können, vielleicht mit der Voraussetzung eines negativen Tests, den sie aber nicht bezahlen müssen, sondern die Solidargemeinschaft.“

Das Internet vergisst nie... pic.twitter.com/Eu9LCZRVTl — E.H. (@heiditheblogger) January 9, 2022

Aktuell gilt fast überall in Deutschland 2G oder 2G plus. Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt zu Restaurants oder Veranstaltungen. Ungeimpfte dürfen ohne Test nur noch zum Einkaufen oder in die Kirche. Mit Test ist die Nutzung von Bus und Bahn möglich oder das Betreten eines Amtsgebäude.

Lindner-Video: So verteidigt sich die FDP

Die Bild berichtet als erstes über das Video. Auf Anfrage der Zeitung stellt sich FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus (62) hinter den Kurs ihres Parteichefs. „Wir halten die Balance zwischen Freiheitsrechten und Gesundheitsschutz“. Es sei „selbstverständlich erforderlich, dass man Maßnahmen immer auch neu bewerten muss, wenn sich die Lage ändert.“ Omikron habe „die Lage verändert“.

Die FDP-Politikerin betont, dass die Ampel-Koalition allgemeine Lockdowns verhindert hat: „Mit Kontaktbeschränkungen und der erfolgreichsten Boosterkampagne in ganz Europa haben wir pauschale Lockdowns und flächendeckende Schulschließungen aber verhindern können. Diesen Kurs setzen wir jetzt fort.“