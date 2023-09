In diesem Jahr geht der Sommer in Berlin noch bis in den Oktober. Der Deutsche Wetterdienst meldet für den Beginn der kommenden Woche deutschlandweit den Eintritt in den so genannten Altweibersommer. Die Tageshöchstwerte in Berlin steigen weiter an und am Mittwoch werden Temperaturen um 27 Grad Celsius erwartet, nachts fällt das Thermometer nicht unter zehn Grad. Kurze, schwache Niederschläge könnten am Freitag auftreten, ansonsten soll es bei durchziehenden Schleierwolken und Hochnebel trocken bleiben.

Ab Mitte der Woche nähern sich Tiefausläufer von Nordwesten, die aber laut dem Zehn-Tage-Trend des DWD noch nicht in Berlin ankommen. Dort werden auch an dem langen Wochenende um den Tag der Deutschen Einheit Temperaturen von über zwanzig und bis zu 25 Grad erwartet.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Altweibersommer und Klimazusammenbruch

Abgesehen davon, dass es auch schon früher warme Wetterphasen im Herbst gab – die sprichwörtlichen Altweibersommer – fällt es doch schwer, sich angesichts der in diesem Jahr reihenweise aufgestellten Hitzerekorde zu freuen. Der Klimawandel mit extrem hohen Meerestemperaturen hat zum mit Abstand heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen 1940 geführt.



Die globale Durchschnittstemperatur für die Monate Juni bis August betrug 16,77 Grad, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Mittwoch mitteilte. Das waren 0,66 Grad über dem Durchschnitt und deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019 mit 16,48 Grad.



Klimaexperten sind überzeugt, dass damit längst nicht das Limit erreicht ist. UN-Generalsekretär António Guterres sagte: „Unser Planet hat gerade eine siedende Jahreszeit erlebt – den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Klimazusammenbruch hat begonnen.“