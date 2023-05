Am Bus-Unfall beteiligter Gefahrguttransporter war leer

Der an einem großen Unfall auf der Autobahn 12 beteiligte Gefahrguttransporter war nach Angaben der Polizei ohne Ladung. Normalerweise sei der Tank des Lastw...

Storkow -Der an einem großen Unfall auf der Autobahn 12 beteiligte Gefahrguttransporter war nach Angaben der Polizei ohne Ladung. Normalerweise sei der Tank des Lastwagens mit Diesel befüllt, erklärte ein Sprecher der Polizei am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag war ein Reisebus aus Polen mit einem Lastwagen auf der A12 bei Storkow (Landkreis Oder-Spree) kollidiert. Dabei verletzten sich nach Polizeiangaben etwa 35 Menschen, darunter sechs schwer. Auch der Gefahrguttransporter war laut Polizei in den Unfall verwickelt. Der genaue Unfallhergang werde nun ermittelt, erklärte ein Polizeisprecher. Der Katastrophenschutz war im Einsatz. Auch Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Die A12 wurde an der Unfallstelle voll gesperrt.