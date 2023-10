Am Dienstag bedecktes und regnerisches Wetter

Berlin/Potsdam -Am Dienstag bleibt es in Berlin und Brandenburg bedeckt und regnerisch. Im Vormittagsverlauf und am Mittag gibt es auch trockene Abschnitte, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen vorhersagte. Nachmittags wird es erneut zunehmend regnerisch. Die Tageshöchstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad. Es weht schwach bis mäßig.

Nachts zieht der Regen in östliche Richtungen ab. Danach lockert es von Südwesten her auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 7 Grad. Am Mittwoch bleibt es in der Nordosthälfte zunächst stark bewölkt. Später wechseln sich auch hier Sonnenschein und Wolken ab. Es bleibt meist trocken. Bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt, gebietsweise regnet es erneut. Die Temperaturen gehen zurück auf 8 bis 5 Grad. Der Donnerstag verläuft wechselhaft bei vielen Wolken. Hin und wieder fällt etwas Regen. Es erwärmt sich auf 11 bis 13 Grad.