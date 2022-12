Am Dienstag etwas kühler in Berlin und Brandenburg Nach milden Temperaturen über Weihnachten wird es in Berlin und Brandenburg am Dienstag etwas kühler. Wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte, soll... dpa

Potsdam -Nach milden Temperaturen über Weihnachten wird es in Berlin und Brandenburg am Dienstag etwas kühler. Wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte, soll es tagsüber wechselnd bewölkt und größtenteils trocken werden. Stellenweise kann es Regen- oder Graupelschauer geben, bei Höchsttemperaturen zwischen sechs und acht Grad. Aus Südwesten weht ein mäßiger bis frischer Wind, lokal wird es böig. Zum Abend lockert es auf.