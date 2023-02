Am Dienstag sonnig in Berlin und Brandenburg Am Dienstag lässt sich in Berlin und Brandenburg erneut die Sonne blicken. Nach anfänglichem Frost und örtlicher Glätte in den Morgenstunden steigen die Temp... dpa

Die Sonne geht hinter der Abteibrücke und der Insel der Jugend in Berlin auf. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Potsdam (dpa/bb) – -Am Dienstag lässt sich in Berlin und Brandenburg erneut die Sonne blicken. Nach anfänglichem Frost und örtlicher Glätte in den Morgenstunden steigen die Temperaturen auf vier bis sechs Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Es bleibt trocken.