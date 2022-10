Am Mittwoch größtenteils trocken mit etwas Sprühregen Nach dem gestrigen Regen bleibt es am Mittwoch größtenteils trocken in Berlin und Brandenburg. Am Vormittag ist es zunächst wolkig mit örtlichem Sprühregen, ... dpa

Potsdam -Nach dem gestrigen Regen bleibt es am Mittwoch größtenteils trocken in Berlin und Brandenburg. Am Vormittag ist es zunächst wolkig mit örtlichem Sprühregen, ab dem Mittag lockert es auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad.