Berlin - Der ADAC erwartet in den kommenden Tagen viele Urlauber auf den Straßen und spricht von einer erhöhten Staugefahr – unter anderem auf den Autobahnen im Großraum Berlin. Ab Donnerstag und vor allem am Wochenende dürften viele Menschen unterwegs sein, teilte der Automobilclub mit. Betroffen seien etwa die Großräume Hamburg, Berlin, Köln und München. Hier kämen zum überregionalen Urlauberverkehr auch viele Tagesausflügler hinzu, die es in die Naherholungsgebiete ziehe. Zudem könne es auf den Straßen zu Nord- und Ostsee, den Mittelgebirgen und den Alpen zu regem Verkehr kommen.

Der ADAC verwies auf Urlaubsrückkehrer am Ende der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg sowie auf den regionalen Feiertag Fronleichnam in mehreren Bundesländern, den viele für ein verlängertes Reisewochenende nutzen dürften. Ab Freitag ist etwa Mecklenburg-Vorpommern wieder für Urlaubsgäste aus ganz Deutschland geöffnet. Außerdem gebe es generell bundesweit mehr Reiseverkehr, weil seit Kurzem Hotels und Ferienwohnungen in vielen Regionen wieder offen stünden, erklärte der ADAC.