Amazon verschickt Pakete nun auch ohne eigene Papp-Verpackung

Der Amazon-Konzern produziert immer wieder negative Schlagzeilen. Mal sind es die schlechten Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter, mal die schlechte Umweltbilanz, die für Kritik sorgen. Zumindest den Verpackungsmüll will Amazon nun offenbar reduzieren: Der Konzern hat die Option eingeführt, sich Bestellungen nur mit der Originalverpackung der Hersteller liefern zu lassen.

„Eine Reihe von Führungskräften hat erkannt, dass dieses Thema immer wichtiger wird“, sagte Pat Lindner, Vizechef für Verpackung und Innovation bei Amazon, dem Wall Street Journal, das zuerst über die Neuerung berichtete. „Es besteht ein großer Bedarf für unser Unternehmen, den nächsten Innovationsschritt in Sachen Verpackung zu machen.“

Umfrage: 57 Prozent der Deutschen wollen weniger Verpackungsmüll

Zum einen will Amazon laut Wall Street Journal seine Pakete schneller und effizienter und damit auch kostengünstiger versenden. Die reduzierte Verpackung soll dabei helfen. Zum anderen reagiert der Konzern mit der Neuerung aber auch auf die Wünsche seiner Kunden. Im Juni hatte Amazon eine Umfrage unter 2000 Kunden in Deutschland in Auftrag gegeben. Der Umfrage zufolge finden es 57 Prozent der deutschen Kunden gut, wenn ihre Pakete ohne zusätzlich Verpackung ankommen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Wall Street Journal über sinkende Zufriedenheit bei Amazon-Kunden berichtet. Demnach monierten die Kunden in den vergangenen Jahren verstärkt sinkende Produktqualität und eine schlechtere Shopping-Erfahrung. Weltweit verschickt der Konzern nach eigenen Angaben derzeit 11 Prozent seiner Pakete ohne Verpackung.