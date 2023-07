Amazon warnt vor Betrügern: Diese neuen Maschen führen Kunden in die Irre

Der größte Online-Versandhändler Amazon hat am Montag per E-Mail seine Kunden erneut vor aktuell kursie­renden Betrugs­maschen gewarnt. Mit neuen Methoden und Technologien versuchen Cyberkriminelle an persönliche Daten zu gelangen und ihre Opfer auszunehmen.

Methoden der Betrüger sind etwa unerwartete Anrufe, Textnachrichten oder E-Mails, die häufig auf einen nicht autorisierten Kauf hinweisen und den Kunden bitten, schnell zu handeln, um den Kauf zu bestätigen oder zu stornieren. Der Kunde wird gebeten Zahlungs- oder Bankkontoinformationen anzugeben oder Geschenkkarten zu kaufen, die von den Betrügern dann genutzt werden können.

Amazon-Betrüger verlangen Zahlungsinformationen von Kunden

Hierbei hilft stets ein Blick in die Bestell-Historie des Amazon-Accounts, so der Online-Händler. Dort werden laut Amazon nur ordnungs­gemäße Einkäufe ange­zeigt, Amazon würde nie Korre­spon­denz zu einer Bestel­lung senden, die nicht getätigt wurde.

Eine weitere Methode der Cyberkriminellen ist der Betrug mit Zahlungsinformationen. Die Betrüger schicken unerwartete Aufforderungen zur Aktualisierung der Zahlungsinformationen oder verlangen eine Zahlung für eine Bestellung, die nicht gemacht wurde. Sie drohen damit, den fälligen Betrag einzutreiben, wenn der Kunde seine Zahlungs- oder Kontoinformationen nicht zur Verfügung stellt.

Amazon warnt: Kunden sollen verdächtige E-Mails sofort melden

Sollten Kunden eine verdächtige oder merkwürdig wirkende E-Mail erhalten, bittet Amazon darum, den Vorfall zu melden.

Um sich noch besser schützen zu können, veröffentlicht Amazon Tipps, woran Betrugsmaschen erkannt werden können: Vertrauen der Kommunikationskanälen von Amazon: Kunden sollen immer die mobile Amazon-App oder die Website nutzen, wenn sie den Kundenservice oder technischen Support erreichen wollen oder Änderungen an ihrem Konto vornehmen möchten.

Kunden sollen immer die mobile Amazon-App oder die Website nutzen, wenn sie den Kundenservice oder technischen Support erreichen wollen oder Änderungen an ihrem Konto vornehmen möchten. Misstrauen bei falscher Dringlichkeit: Betrüger versuchen möglicherweise, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, um Kunden zu überreden, das zu tun, was sie verlangen. Kunden sollen vorsichtig sein, wenn jemand sie dazu drängt, sofort zu handeln oder zu bezahlen.

Betrüger versuchen möglicherweise, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, um Kunden zu überreden, das zu tun, was sie verlangen. Kunden sollen vorsichtig sein, wenn jemand sie dazu drängt, sofort zu handeln oder zu bezahlen. Niemals telefonisch etwas bezahlen: Amazon weist in ihrer E-Mail ausdrücklich darauf hin, dass sie Kunden niemals dazu auffordern, telefonisch Zahlungsinformationen, einschließlich Geschenkkarten für Produkte oder Dienstleistungen anzugeben.

Amazon weist in ihrer E-Mail ausdrücklich darauf hin, dass sie Kunden niemals dazu auffordern, telefonisch Zahlungsinformationen, einschließlich Geschenkkarten für Produkte oder Dienstleistungen anzugeben. Überprüfen von eingefügten Links: Legitime Amazon Websitelinks enthalten amazon.de. Bei Hilfe oder Fragen sollten Kunden immer über die Amazon Webseite kommunizieren.

Weitere Informationen zur Onlinesicherheit sind unter Sicherheit und Datenschutz auf der Amazon-Kundenservice-Seite zu finden.