Riskantes Manöver startet: Brennender Frachter vor niederländischer Küste wird abgeschleppt

Vor der niederländischen Küste sind die Vorbereitungen für ein riskantes Abschleppmanöver des brennenden Frachters angelaufen. Bergungsexperten wollten noch am Samstag die „Fremantle Highway“ Richtung Osten zur Wattenmeerinsel Schiermonnikoog schleppen. Der neue Ankerplatz in der Nordsee soll sicherer sein. Das Schiff mit rund 3800 Autos an Bord liegt aktuell nördlich der Insel Terschelling. Wann das Schlepp-Manöver starten kann, hing der Wasserbehörde zufolge von den Gezeiten, dem Wetter und der Rauchentwicklung ab.

Es werde alles getan, um Umweltschäden zu verhindern, sagte die Behörde in Den Haag. „Es werden keine direkten Folgen für die Watteninseln und ihre Bewohner und Natur erwartet.“ Der zuständige Minister für Infrastruktur und Wasserverwaltung, Mark Harbers, sicherte dem Parlament in einem Brief zu, dass das Schiff während der gesamten Aktion ständig beobachtet werde. „An diesem Einsatz sind sehr erfahrene Bergungsspezialisten beteiligt, aber das ändert nichts daran, dass es hier um eine herausfordernde Aufgabe geht.“

Der Frachter solle zu einem provisorischen Ankerplatz weiter östlich, 16 Kilometer nördlich der Insel Schiermonnikoog, gebracht werden, berichtete ANP.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wann mit dem Abschleppen des Frachters begonnen werden soll, hängt demnach unter anderem von der Rauchentwicklung sowie der Wettervorhersage ab. Der Schleppvorgang dauere voraussichtlich zwischen 12 und 14 Stunden. Nach einer Überprüfung der Situation soll das Schiff den Angaben zufolge dann irgendwann in einen Hafen geschleppt werden. Welcher das sein werde, war demnach noch unklar.

Stabilität des brennenden Frachters muss geprüft werden

Die Berger müssen nun zunächst auch die Stabilität des Schiffes prüfen. Es ist unklar, wie lange der Frachter der Hitze standhalten kann. Ein Auseinanderbrechen, Kentern oder Sinken des Schiffes ist noch möglich und könnte zu einer Umweltkatastrophe in der Nordsee führen. Bedroht wären die Inseln und auch das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer. Ein Ölteppich könnte bis ins benachbarte Deutschland treiben.

Am Samstagnachmittag Mark Harbers: „Das Frachtschiff ist zu diesem Zeitpunkt stabil“, erklärte die Behörde. „Das Schiff ist auch unterhalb der Wasserlinie noch intakt und kippt nicht.“

Der Frachter war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur und befand sich rund 30 Kilometer nördlich der Wattenmeerinsel Ameland, als das Feuer in der Nacht zum Mittwoch ausbrach. Jetzt liegt er nach Angaben der Küstenwache weiter westlich, rund 23 Kilometer im Norden von Terschelling. Bei der Evakuierung der Besatzung war ein Mensch gestorben.

An Bord des Frachters befinden sich nach Angaben seines Charterunternehmens 3783 Neufahrzeuge, darunter 498 Elektro-Autos – deutlich mehr als bisher angenommen. „Es ist gut möglich, dass die elektrischen Autos den Brand ausgelöst haben“, teilte die in Japan ansässige Schiffsgesellschaft K Line mit. Der Sender RTL Nederland veröffentlichte eine Aufnahme vom Beginn der Rettungsarbeiten, in der davon die Rede war, dass das Feuer von einer Batterie eines elektrischen Autos ausgegangen war.