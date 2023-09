Amerikanischer Außenminister Antony Blinken zu Besuch in Kiew eingetroffen

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken ist am Mittwoch zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Blinken sei von der dortigen amerikanischen Botschafterin Bridget Brink empfangen worden, teilte das Außenministerium mit. Im Zuge der vorab nicht öffentlich angekündigten Visite wolle der Minister weitere Hilfen für die Ukraine in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar (930 Millionen Euro) ankündigen, sagte ein hochrangiger Vertreter des amerikanischen Außenministeriums während der Anreise vor Journalisten.

Es ist der vierte Besuch Blinkens in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022. Die USA sind der wichtigste militärische Verbündete der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. Seit Kriegsbeginn haben sie Militärhilfe in Höhe von mehr als 43 Milliarden Dollar geliefert oder zugesagt.

US-Außenminister Blinken freundete sich! mit dem berühmten Hund Patron an!🇺🇦💚



Freunde fürs Leben?! 💛 pic.twitter.com/TQKknXRIf5 — Arvid (@James0027705762) September 6, 2023

Erst Ende Juli kündigte das Pentagon ein neues Militär-Hilfspaket für die Ukraine im Umfang von 400 Millionen Dollar an, das unter anderem gepanzerte Truppentransportfahrzeuge sowie Munition für Patriot-Luftabwehrsysteme umfasst. Die zusätzlichen Rüstungslieferungen sollen bei der Gegenoffensive helfen, welche die ukrainische Armee im Juni gegen die russischen Streitkräfte gestartet hat.