Bei einem überraschenden Besuch klapperte der ehemalige US-Präsident Barack Obama am Donnerstag mehrere Orte in der Hauptstadt ab.

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, hat offenbar überraschend einen Kurzbesuch in Berlin absolviert. Wie aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervorgeht, landete Obama am Mittwochabend in der Hauptstadt und wurde am Donnerstag an verschiedenen Orten gesichtet. Was war der Grund für seinen Besuch?

Dem Bericht zufolge besuchte Obama unter anderem am Donnerstagmittag das Soho House. Ein beliebter Treffpunkt der High Society in Berlin, aber der Zugang ist begrenzt möglich: Rein kommt dort nur, wer Mitglied ist oder ein zahlendes Mitglied kennt. Anschließend soll der Ex-Präsident im Luxushotel Ritz-Carlton einen Vortrag bei einem Event der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte gehalten haben. Übernachtet habe der Präsident im legendären Berliner Hotel Adlon.

Anschließend sei Obama nach Griechenland gereist, um dort Urlaub zu machen und ebenfalls einen mutmaßlich hoch dotierten Vortrag zu halten. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll der ehemalige US-Präsident dafür etwa 700.000 Dollar kassieren. Weder die amerikanische Botschaft noch Deloitte sollen seinen Besuch zuvor angekündigt haben.

Dinner mit Merkel: Obama besuchte Berlin zuletzt Anfang Mai

Erst Anfang Mai hatte Barack Obama Berlin einen Besuch abgestattet. Damals traf der unter anderem Altkanzlerin Angela Merkel bei einem Edel-Italiener in Schöneberg und hielt eine Rede in der Mercedes-Benz-Arena. Vor 17.000 Zuhörern sprach er über Demokratie, Klima und Tiktok. Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der Vereinigten Staaten. Im Wahlkampf 2008 hatte er an der Berliner Siegessäule eine gefeierte Rede vor geschätzten 200.000 Menschen gehalten. Als Präsident sprach er 2013 vor dem Brandenburger Tor.