Amerikanischer Kampfjet stürzt bei Manöver nahe Seoul ab

Ein amerikanischer Kampfjet vom Typ F-16 ist während eines Trainingsflugs in Südkorea abgestürzt. Das Flugzeug des Jagdgeschwaders 8th Fighter Wing sei am Samstag um 09.45 Uhr (Ortszeit, 02.45 Uhr MESZ) „in einer landwirtschaftlichen Gegend nahe des Luftstützpunkts Osan“ in der Provinz Gyeonggi südlich von Seoul abgestürzt, erklärte die US Air Force. Der Pilot habe sich vor dem Aufprall mithilfe des Schleudersitzes retten können, hieß es weiter.

Feuerwehr löscht Wrack

Demnach gab es weder Verletzte noch Sachschäden. „Es gibt keine zivilen Häuser nahe der Absturzstelle“, zitiert die Nachrichtenagentur Yonhap einen südkoreanischen Polizeivertreter. Provinzgouverneur Kim Dong Yeon erklärte im Onlinedienst Twitter, die örtliche Feuerwehr habe das brennende Wrack gelöscht.

Nach amerikanischen Angaben ereignete sich der Vorfall während eines Routine-Trainingsflugs; eine Ermittlung sei eingeleitet worden. Die USA sind Südkoreas wichtigster Verbündeter und haben etwa 28.500 Soldaten in dem ostasiatischen Land stationiert.