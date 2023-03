Amnesty-Report: 2022 war Jahr weltweiter Massenproteste

Krieg, Krisen und Unterdrückung haben laut dem jüngsten Amnesty-Report im vergangenen Jahr weltweit zu Massenprotesten geführt. Zugleich waren mit 103 Millionen Menschen so viele auf der Flucht wie nie zuvor, wie aus dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation hervorgeht. Massenproteste habe es unter anderem im Iran, in Peru, China und zuletzt in Georgien gegeben. Der Report dokumentiert die Menschenrechtslage in 156 Staaten.

In vielen Ländern hätten Regierungen auf die Proteste mit Repressionen reagiert, hieß es. In mehr als der Hälfte der Länder (85) hätten Sicherheitskräfte unrechtmäßige Gewalt gegen Protestierende eingesetzt. In 35 Ländern seien sie mit tödlichen Waffen vorgegangen, und in 79 Staaten seien Aktivistinnen und Aktivisten willkürlich festgenommen worden. 29 Länder schränkten das Recht auf friedlichen Protest ein.

Willkürliche Verhaftungen, Hinrichtungen und Gewalt gegen Demonstranten

Beispielhaft sind laut Amnesty die Ereignisse im Iran seit dem Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini am 16. September 2022. Mehr als 22.000 Menschen seien seitdem bei den Massenprotesten willkürlich festgenommen worden. Demonstrierende seien aus nächster Nähe erschossen, verschleppt, gefoltert und in unfairen Gerichtsverfahren zu langen Haftstrafen verurteilt worden, einige sogar zum Tode.

Mindestens vier Menschen wurden laut Amnesty bereits hingerichtet, mindestens 14 Menschen drohe akut die Hinrichtung. Landesweit habe Amnesty Hunderte Todesfälle namentlich dokumentiert, darunter die Dutzender Minderjähriger und Kinder. Die Dunkelziffer sei aber deutlich höher, hieß es.