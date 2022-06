An der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Potsdam ist am Montagmittag Amok-Alarm ausgelöst worden. Wie die Polizei mitteilte, wählte die Schulleiterin gegen 12.30 Uhr den Notruf.

Rund 50 Einsatzkräfte wurden umgehend zur Schule in die Esplanade geschickt. Das betreffende Gelände wurde weiträumig abgesperrt und die nahegelegene Bundesstraße 2 zwischen Georg-Hermann-Allee bis zur Kreuzung Kiepenheuerallee voll gesperrt.

Derzeit sind wir wegen eines Amokalarms an einer Schule in #Potsdam im Einsatz. Wir sind mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. Weitere Informationen folgen. — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) June 27, 2022

Der erste Einsatzwagen war nach sechs Minuten am Einsatzort, um die mögliche Gefahrenlage zu prüfen. Bundespolizei, Feuerwehr- und Rettungsdienst und Ordnungsamt der Stadt Potsdam unterstützten die Polizei.

Die Durchsuchungen durch Spezialeinsatzkräfte hätten keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung ergeben, hieß es von der Polizei.