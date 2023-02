Amok-Fehlalarm in Potsdamer Schule Ein Amokalarm hat in einer Berufsschule in Potsdam mehrere Stunden lang für große Aufregung gesorgt. Am Ende hat die Polizei jedoch eine gute Nachricht. dpa

Einsatzkräfte der Polizei sind im Oberstufenzentrum in der Jägerallee im Einsatz. Paul Zinken/dpa

Potsdam -Ein Amokalarm in einer Potsdamer Schule hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Mehrere Stunden prüfte die Polizei am Montag, ob es Hinweise auf eine Tat gibt. „Wir konnten keinen Tatverdächtigen feststellen“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, am Montag. Die Spezialeinsatzkräfte hätten das gesamte Gebäude des Oberstufenzentrums an der Jägerallee Etage für Etage, Raum für Raum durchsucht. „Glücklicherweise handelt es sich hier um einen Fehlalarm.“ Daraufhin gab die Polizei Entwarnung. Warum der Alarmknopf gedrückt wurde, soll noch ermittelt werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten das Gebäude wieder verlassen.