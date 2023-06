In der Carl-von-Ossietzky-Schule in Kreuzberg wurde am Mittwochmorgen ein Mann mit einer Waffe gesehen. Daraufhin wurde Amokalarm ausgelöst.

An der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Kreuzberg ist am Mittwochmorgen ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei bestätigte der Berliner Zeitung einen größeren Polizeieinsatz in dem Gebäude in der Blücherstraße.

Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte, ging der Notruf um 9.30 Uhr ein. Eine Person wurde zuvor mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesehen. „Die Schüler wurden angehalten, in den Räumen zu bleiben “, so die Sprecherin.

Im Anschluss ging ein zweiter Notruf ein. Die Person soll beobachtet worden sein, wie sie Taschen in der Schule verstaute. Nach Angaben der Polizei durchsucht gerade ein Großaufgebot an Einsatzkräften das Gebäude.