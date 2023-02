Amokalarm in Jobcenter: Polizei findet nichts Auffälliges In einem Jobcenter in Berlin-Friedrichshain ist am Donnerstag Amokalarm ausgelöst worden - die Polizei hat aber auch nach längerer Suche nichts Auffälliges g... dpa

Berlin -In einem Jobcenter in Berlin-Friedrichshain ist am Donnerstag Amokalarm ausgelöst worden - die Polizei hat aber auch nach längerer Suche nichts Auffälliges gefunden. Das sagte ein Sprecher am Donnerstagnachmittag.