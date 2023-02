Amokalarm in Jobcenter: Polizei findet nichts Verdächtiges Amokalarme versetzen Polizeibehörden in höchste Aktivitäten. Zum Glück steckt nicht hinter jedem Alarm ein tatsächlicher Amoklauf. dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein Amokalarm in einem Jobcenter in Berlin-Friedrichshain hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zahlreiche alarmierte Polizisten fanden aber auch nach längerer Suche nichts Auffälliges in dem fünfstöckigen Gebäude in der Landsberger Allee 52. Die Polizei beendete den Einsatz am Donnerstagabend. Das Gebäude sei für sicher erklärt worden, sagte ein Polizei-Sprecher.